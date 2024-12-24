Кассир банка спасла 80 тысяч рублей минчанки, продавшей квартиру ради мошенников

В Минске пенсионерка продала квартиру, осталась без денег, но так и не поверила, что ее обманули мошенники. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратились из банка, где пожилая минчанка пыталась перевести крупные суммы мошенникам. Сотрудники банка заинтересовались подозрительными операциями с деньгами, которые пыталась осуществить пожилая женщина.
Когда сотрудник банка спросила у минчанки, не стали ли она жертвой мошенников, она сбежала и оставила банковскую карту. Оперативники отделения по противодействию киберпреступности выяснили, что 69-летняя минчанка стала жертвой мошенников.
— Женщина была так напугана, что в течение нескольких часов отрицала это и не верила, что ее обманули, — прокомментировали в ГУВД.
Когда все выяснилось, пенсионерка рассказала, что общалась с мошенниками с ноября. Считая, что спасает свои сбережения, она перевела им примерно три тысячи белорусских рублей из своих накоплений, а затем взяла в кредит и перечислила еще свыше четырех тысяч белрублей.
Потом еще аферисты уговорили минчанку продать квартиру. Вырученные 170 тысяч белрублей она тоже собиралась отдать мошенникам. Но успела отдать только часть суммы, а остальные деньги, около 80 тысяч белрублей, спасла бдительная сотрудница банка.
Женщина была уверена, что своими действиями она защищает деньги и квартиру от мошенников. Аферисты убедили ее тем, что общались по видеосвязи и использовали официальные символы белорусских ведомств.
— Пенсионерка успела перечислить преступникам не менее 100 тысяч рублей, которые те уже вывели на иностранные счета, — прокомментировали в ГУВД.
Расследуется уголовное дело.
А еще милиция опубликовала фото мошенника, обманувшего белорусов на 160 тысяч рублей.
Кроме того, брестчанин после «горячей» переписки с девушкой пришел в милицию.