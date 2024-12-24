Кассир банка спасла 80 тысяч рублей минчанки, продавшей квартиру ради мошенников

Когда все выяснилось, пенсионерка рассказала, что общалась с мошенниками с ноября. Считая, что спасает свои сбережения, она перевела им примерно три тысячи белорусских рублей из своих накоплений, а затем взяла в кредит и перечислила еще свыше четырех тысяч белрублей.