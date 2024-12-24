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В новом зоопарке Перми обустроили вольеры для волков, медведей и лесного кота

Строительство пермского зоопарка продолжается.

Источник: пресс-служба краевого правительства

В пермском зоопарке продолжается строительство вольеров для будущих жильцов. В эксплуатацию ввели помещения для волков, медведей, енотов и других животных. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.

«Получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка. Все они входят в третий пусковой комплекс зоопарка. Это вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, наружные вольеры из группы “Лесная мозаика”. В частности, для кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов, а также вольер с павильоном для лесного кота», — рассказала в ведомстве.

Напомним, в ноябре на новую территорию в просторные вольеры переехали альпака, лошади, козы, як, белоплечие орланы.

флора и фауна