В новом зоопарке Перми обустроили вольеры для волков, медведей и лесного кота

«Получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка. Все они входят в третий пусковой комплекс зоопарка. Это вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, наружные вольеры из группы “Лесная мозаика”. В частности, для кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов, а также вольер с павильоном для лесного кота», — рассказала в ведомстве.