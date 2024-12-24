В Воронеже поставили «Три сестры» в эстетике вокзала

Вокзал как символ ожидания и надежд. Только поезд ушел, герои на него опоздали. Потому что медлили и не могли решиться. В Воронежском драмтеатре показали премьеру «Трех сестер». Свою версию известной чеховской истории поставил худрук Кольцовского театра Владимир Петров.
«Вокзальная» сценография (жесткие спаянные кресла на колесиках, мамины часы в виде традиционного уличного столба) отлично символизирует неустроенность и постоянную внутреннюю тревожность героев — как «пассажиров», боящихся опоздать на рейс и таки провожающих взглядом уходящий транспорт — «в Москву, в Москву!». И постоянный фон из Somewhere over the Rainbow — как символ сплина, иллюзорности мечты главных героев, их детской беспомощности, не способности на решительные поступки. В итоге жизнь, оставленная на потом, уходит, а они все в той же точке. Но уже — невозврата.
— Почему так происходит, что чем тоньше, образованнее, воспитаннее человек, тем с большей вероятностью он проигрывает жизненную позицию существу малокультурному, незамысловатому, нахрапистому. Зачем мы растим людей деликатных, милосердных, добрых, отзывчивых, уступчивых. Ведь они обречены на поражение в столкновении с теми, кто идеалом нашим никак числиться не могут. Чего не хватает людям столь достойным нашей любви и уважения, — эти рассуждения о смысле чеховской истории побудили Владимира Петрова на выбор пьесы для постановки.
В спектакле играют Алевтина Чернявская, Анастасия Климушкина, Анастасия Павлюкова/Мария Щербакова, Дамир Миркамилов, Анна Гаврилова, Вячеслав Гардер, Егор Козаченко, Александр Рубан, Александр Смольянинов, Николай Байбаков и другие.