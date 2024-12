В Воронеже поставили «Три сестры» в эстетике вокзала

«Вокзальная» сценография (жесткие спаянные кресла на колесиках, мамины часы в виде традиционного уличного столба) отлично символизирует неустроенность и постоянную внутреннюю тревожность героев — как «пассажиров», боящихся опоздать на рейс и таки провожающих взглядом уходящий транспорт — «в Москву, в Москву!». И постоянный фон из Somewhere over the Rainbow — как символ сплина, иллюзорности мечты главных героев, их детской беспомощности, не способности на решительные поступки. В итоге жизнь, оставленная на потом, уходит, а они все в той же точке. Но уже — невозврата.