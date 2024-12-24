В Воронеже поставили «Три сестры» в эстетике вокзала

— Почему так происходит, что чем тоньше, образованнее, воспитаннее человек, тем с большей вероятностью он проигрывает жизненную позицию существу малокультурному, незамысловатому, нахрапистому. Зачем мы растим людей деликатных, милосердных, добрых, отзывчивых, уступчивых. Ведь они обречены на поражение в столкновении с теми, кто идеалом нашим никак числиться не могут. Чего не хватает людям столь достойным нашей любви и уважения, — эти рассуждения о смысле чеховской истории побудили Владимира Петрова на выбор пьесы для постановки.