В Ростовской области арестовали подозреваемого в вымогательстве у бизнесменов

В Ростовской области взяли под стражу подозреваемого в вымогательстве особо крупных сумм у бизнесменов, участвующих в освоении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
— Мужчину задержали с поличным при получении от директора строительной компании 3 млн рублей, которые были частью требуемых от предпринимателя 140 миллионов (10% от стоимости контракта на реконструкцию школы), — рассказали в ведомстве.
По статье «Вымогательство» (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) подозреваемому грозят от 7 до 15 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок до 2 лет и штраф до 1 млн рублей. Сейчас ведется следствие.
Добавим, ранее на Дону осудили задержанных за использование рабского труда.