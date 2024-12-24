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В Ростовской области арестовали подозреваемого в вымогательстве у бизнесменов

Подозреваемого в вымогательстве особо крупных сумм задержали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области взяли под стражу подозреваемого в вымогательстве особо крупных сумм у бизнесменов, участвующих в освоении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

— Мужчину задержали с поличным при получении от директора строительной компании 3 млн рублей, которые были частью требуемых от предпринимателя 140 миллионов (10% от стоимости контракта на реконструкцию школы), — рассказали в ведомстве.

По статье «Вымогательство» (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) подозреваемому грозят от 7 до 15 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок до 2 лет и штраф до 1 млн рублей. Сейчас ведется следствие.

Добавим, ранее на Дону осудили задержанных за использование рабского труда.