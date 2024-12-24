В Ростовской области арестовали подозреваемого в вымогательстве у бизнесменов

По статье «Вымогательство» (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) подозреваемому грозят от 7 до 15 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок до 2 лет и штраф до 1 млн рублей. Сейчас ведется следствие.