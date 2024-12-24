Контактный центр доступен ежедневно с 8:00 до 18:00 по телефону: 8 (86133) 3−25−74. Здесь жители и волонтеры могут узнать, как принять участие в ликвидации последствий экологической катастрофы, а также получить контакты ответственных служб.
Для волонтеров в разных районах Анапы открыты штабы:
Витязево: Черноморская, 1206 (штаб администрации Анапы, телефон:
Виноградный: администрация на улице Мира, 1А.
Кроме того, для волонтеров Черноморского побережья появились официальные телеграм-каналы.
Чтобы оперативно получать информацию, созданы два онлайн-ресурса:
Единый координационный центр предоставляет сведения о местах сбора, пунктах обогрева и питания, участках, где нужна помощь, и инструкциях для добровольцев.
Чат «Анапа. Волонтеры моря» собирает информацию о конкретных задачах, помощи животным, потребностях в снабжении и размещении, а также позволяет задавать вопросы и обмениваться контактами.
Эти меры направлены на усиление взаимодействия между участниками ликвидации последствий и обеспечение максимальной эффективности работы в зоне ЧС.
В Анапе запустили единый колл-центр «Спасай море»
Администрация Анапы запустила проект «Спасай море», направленный на координацию ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. Для этого организован единый контактный центр, где можно получить всю необходимую информацию о работе в зоне ЧС.
Контактный центр доступен ежедневно с 8:00 до 18:00 по телефону: 8 (86133) 3−25−74. Здесь жители и волонтеры могут узнать, как принять участие в ликвидации последствий экологической катастрофы, а также получить контакты ответственных служб.