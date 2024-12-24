В Анапе запустили единый колл-центр «Спасай море»

Контактный центр доступен ежедневно с 8:00 до 18:00 по телефону: 8 (86133) 3−25−74. Здесь жители и волонтеры могут узнать, как принять участие в ликвидации последствий экологической катастрофы, а также получить контакты ответственных служб.



Для волонтеров в разных районах Анапы открыты штабы:



Витязево: Черноморская, 1206 (штаб администрации Анапы, телефон: +7 989 232−10−23 ) и база отдыха «Витязево», ул. Мира, 113 ( +7 918 472−84−49 ).



Виноградный: администрация на улице Мира, 1А.



Кроме того, для волонтеров Черноморского побережья появились официальные телеграм-каналы.



Чтобы оперативно получать информацию, созданы два онлайн-ресурса:



Единый координационный центр предоставляет сведения о местах сбора, пунктах обогрева и питания, участках, где нужна помощь, и инструкциях для добровольцев.



Чат «Анапа. Волонтеры моря» собирает информацию о конкретных задачах, помощи животным, потребностях в снабжении и размещении, а также позволяет задавать вопросы и обмениваться контактами.



Эти меры направлены на усиление взаимодействия между участниками ликвидации последствий и обеспечение максимальной эффективности работы в зоне ЧС.