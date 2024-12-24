Омский предприниматель наделал сырников из мяса

Творог из мяса научился делать ИП Гаджиев. Однако специалисты Росселхознадзора в такие чудесные превращения не поверили и аннулировали ветеринарный документ на продукцию из сырья неизвестного происхождения. Сомнительные сырники предназначались для социальных учреждений города Сургута.