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Омский предприниматель наделал сырников из мяса

По документам творожный продукт был изготовлен исключительно из свинины и индейки.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты омского Россельхознадзора при анализе данных ФГИС «Меркурий» обнаружили странные сырники. По документам творожный продукт был сделан исключительно из мяса. При их изготовлении использовались филе индейки, свиной окорок и лопатка.

Творог из мяса научился делать ИП Гаджиев. Однако специалисты Росселхознадзора в такие чудесные превращения не поверили и аннулировали ветеринарный документ на продукцию из сырья неизвестного происхождения. Сомнительные сырники предназначались для социальных учреждений города Сургута.