Омский предприниматель наделал сырников из мяса

Специалисты омского Россельхознадзора при анализе данных ФГИС «Меркурий» обнаружили странные сырники. По документам творожный продукт был сделан исключительно из мяса. При их изготовлении использовались филе индейки, свиной окорок и лопатка.
Творог из мяса научился делать ИП Гаджиев. Однако специалисты Росселхознадзора в такие чудесные превращения не поверили и аннулировали ветеринарный документ на продукцию из сырья неизвестного происхождения. Сомнительные сырники предназначались для социальных учреждений города Сургута.