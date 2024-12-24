В Челябинске началась неделя предновогодних поездок и 9-балльных пробок

Особенность предновогодних затруднений в смещении времени вечернего разъезда — пробки начинают собираться раньше обычного, сохраняются дольше.
В результате самые сильные заторы возникают в центре города, в направлении так называемых спальных районов, вблизи крупных торговых центров.
В итоге в последние дни в вечерние часы пик загруженность дорог доходит до 8−9 баллов, и ситуация вряд ли улучшится до 31 декабря.
Кроме того, среди причин пробок также прошедшие осадки и низкие скорости из-за погодных условий, мелкие ДТП.