Следователи заинтересовались отсутствием воды в воронежском селе Ступино

Сообщается, что из-за отсутствия централизованного водоснабжение люди вынуждены пользоваться частными скважинами, в которых вода содержит много железа. Это делает невозможным ее использование для питья, стирки и личной гигиены. При этом местная администрация над решение проблемы не работает.