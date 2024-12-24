Следователи заинтересовались отсутствием воды в воронежском селе Ступино

После сообщения в СМИ об отсутствии централизованной питьевой воды в селе Ступино Рамонского района проблемой заинтересовались следователи. Воронежский СУСК организовал проверку для выяснения причин коммунальных неудобств жителей поселка.
Сообщается, что из-за отсутствия централизованного водоснабжение люди вынуждены пользоваться частными скважинами, в которых вода содержит много железа. Это делает невозможным ее использование для питья, стирки и личной гигиены. При этом местная администрация над решение проблемы не работает.
Следователи в рамках проверки проведут комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По ее результатам примут процессуальное решение.