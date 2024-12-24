Новогодние гулянья перекроют центр Петербурга

Об ограничениях из-за новогодних праздничных мероприятий 24 декабря рассказали в пресс-службе комитета по транспорту. С 18:00 31 декабря до 5:00 1 января для проезда закроют:
Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка до Невского проспекта;
Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
набережную канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, Итальянской улицы и дома 13, литера А;
Думскую улицу;
Михайловскую улицу;
Казанскую площадь;
Гороховую улицу от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
Кирпичный переулок;
перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;
перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
набережную Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта и от Невского до Гороховой улицы;
Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Вознесенского проспекта;
Адмиралтейскую набережную;
Дворцовый проезд;
Адмиралтейский проезд;
Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Сенатской площади;
Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;
Мошков переулок;
Миллионную улицу от Дворцовой площади до Суворовской площади.
А с 0:00 до 23:59 31 декабря запретят остановку транспорта:
на Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта;
на Казанской улице от Невского проспекта до дома 3;
на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
на Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
в Кирпичном переулке;
на Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
на Адмиралтейском проспекте от Вознесенского проспекта до Дворцового проезда;
на нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до набережной Зимней канавки и четной от Невского до Певческого моста;
на набережной Мойки от Невского проспекта до Гороховой улицы по обеим сторонам;
в Мошковом переулке;
на набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до улицы Ломоносова, от Невского до Итальянской улицы и от Невского до Чебоксарского переулка;
на Думской улице от Невского проспекта до дома 4;
на Михайловской улице от Невского проспекта до дома 1/7;
на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка.