Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строителям трассы М-7 в Башкирии три месяца не платят зарплату: возбуждено уголовное дело

В Башкирии завели дело из-за трехмесячной задержки заплаты строителям трассы М-7.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы работникам строительной компании. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, руководство ОАО «Хотьковский автомост» с октября этого года по сегодняшний день не выплачивало полностью жалованье своим работникам, которые участвуют в строительстве участка трассы М-7 в Дюртюлинском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Был организован комплекс следственных действий, призванных оценить с правовой точки зрения действия руководства компании и поспособствовать скорейшему возмещению имеющейся задолженности.

Руководство следственного отдела провело личный прием трудового коллектива. Дюртюлинский межрайонный прокурор Рустэм Раянов приехал к рабочим, разъяснил их права и принял обращения.

— Прокуратура проводит проверку информации о нарушении трудовых прав строителей участка автодороги М-7. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.