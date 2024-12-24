Строителям трассы М-7 в Башкирии три месяца не платят зарплату: возбуждено уголовное дело

В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы работникам строительной компании. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, руководство ОАО «Хотьковский автомост» с октября этого года по сегодняшний день не выплачивало полностью жалованье своим работникам, которые участвуют в строительстве участка трассы М-7 в Дюртюлинском районе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Был организован комплекс следственных действий, призванных оценить с правовой точки зрения действия руководства компании и поспособствовать скорейшему возмещению имеющейся задолженности.
Руководство следственного отдела провело личный прием трудового коллектива. Дюртюлинский межрайонный прокурор Рустэм Раянов приехал к рабочим, разъяснил их права и принял обращения.
— Прокуратура проводит проверку информации о нарушении трудовых прав строителей участка автодороги М-7. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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