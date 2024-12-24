Частицу мощей Георгия Победоносца передали храму в Крыму

Частицу мощей Святого Великомученика Георгия Победоносца передали в Храм всех святых в земле Крымской просиявших — на территории мемориала «Красный». Святой считается покровителем воинов, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети председателя Госсовета республики Владимира Константинова.
Он выразил надежду, что Георгий Победоносец поможет одержать полную победу над врагом.
«Проповедуя христианство в миру, он столкнулся с невероятными гонениями, но, несмотря на все тяготы и пытки, не отказался от своей веры. Он победил зло, олицетворенное на его иконах в виде змея, и потому почитается Победоносцем», — написал Олег Константинов и подчеркнул, что передача мощей — важное событие для полуострова.
.