Частицу мощей Георгия Победоносца передали храму в Крыму

«Проповедуя христианство в миру, он столкнулся с невероятными гонениями, но, несмотря на все тяготы и пытки, не отказался от своей веры. Он победил зло, олицетворенное на его иконах в виде змея, и потому почитается Победоносцем», — написал Олег Константинов и подчеркнул, что передача мощей — важное событие для полуострова.