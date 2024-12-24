В Омской области стали реже умирать младенцы и онкобольные

Сегодня на пресс-конференции в «Доме журналистов» региональный министр здравоохранения Дмитрий Маркелов озвучил шестилетние итоги нацпроекта «Здравоохранение». В том числе он подробно остановился на региональной системе оказания медицинской помощи женщинам и детям.
По словам министра, за это время омскому здравоохранению удалось добиться существенного снижения младенческой смертности. За шесть последних лет он снизился с 6,7% до 3,9%. Как объяснил Маркелов, главную роль в этом сыграли роль вложения в развитие перинатальных центров.
Кроме того, удалось добиться положительного эффекта в еще одном ключевом показателе — пятилетней выживаемости онкобольных. За шесть лет он вырос с 40 до 60%.