Писториус заявил о риске нападения России: что о словах немецкого министра думают эксперты

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости подготовки страны к отражению некоей «российской угрозы». В чем она заключается, глава немецкого военного ведомства не пояснил, но подчеркнул, что Берлин должен быть готов обороняться. Опасность со стороны РФ министр обороны ФРГ назвал «гибридной».
Между тем, еще в начале 2024 года Писториус заявлял, что Россия якобы не представляет в настоящее время серьезной военной угрозы для стран Североатлантического альянса, а к нападению на них будет готова не ранее, чем через пять лет. Но сейчас риторика западных политиков изменилась.
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович не стал исключать вероятность конфронтации России и НАТО, пишет «Лента.ру». Риск конфликта повышается в связи с украинскими событиями, считает эксперт.
По мнению Стефановича, сейчас начался «максимально опасный период» для Европы. Если соотнести слова политолога с заявлениями европейских политиков высшего ранга, включая и Писториуса, то можно сделать соответствующие выводы относительно вероятности столкновения России и Североатлантического альянса.
Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов в разговоре с «Инфо 24» назвал в числе первоочередных целей в случае прямого столкновения России с Североатлантическим альянсом объекты противоракетной обороны НАТО на территории таких стран как Польша, Норвегия, Швеция и Финляндия. Германия в этом списке отсутствует.