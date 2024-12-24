Писториус заявил о риске нападения России: что о словах немецкого министра думают эксперты

Между тем, еще в начале 2024 года Писториус заявлял, что Россия якобы не представляет в настоящее время серьезной военной угрозы для стран Североатлантического альянса, а к нападению на них будет готова не ранее, чем через пять лет. Но сейчас риторика западных политиков изменилась.