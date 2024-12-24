Просроченную курицу за свежую выдавал предприниматель из Ростовской области

В Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на продлении срока годности домашней охлажденной курицы. Информацию об этом опубликовали на сайте управления Россельхознадзора.
Нарушение выявили во время проверки в системе «Меркурий». Оказалось, что специалист, уполномоченный предпринимателем, указал неправильные сроки в документации через транзакцию «производство/переработка».
В отчете было указано, что из курицы со сроком годности до 7 декабря 2024 года была вновь произведена курица, но уже со сроком годности до 3 июня 2025 года.
— Это могло привести к выпуску в оборот некачественной продукции. Нарушалась прослеживаемость продукции при производстве, — пояснили в Россельхознадзоре.
После этого уполномоченному лицу, допустившему недочет, направили предупреждение. Также предостережение получил предприниматель. Электронные ветеринарные документы на товар аннулировали.