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Просроченную курицу за свежую выдавал предприниматель из Ростовской области

Манипуляции со сроком годности курицы выявили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на продлении срока годности домашней охлажденной курицы. Информацию об этом опубликовали на сайте управления Россельхознадзора.

Нарушение выявили во время проверки в системе «Меркурий». Оказалось, что специалист, уполномоченный предпринимателем, указал неправильные сроки в документации через транзакцию «производство/переработка».

В отчете было указано, что из курицы со сроком годности до 7 декабря 2024 года была вновь произведена курица, но уже со сроком годности до 3 июня 2025 года.

— Это могло привести к выпуску в оборот некачественной продукции. Нарушалась прослеживаемость продукции при производстве, — пояснили в Россельхознадзоре.

После этого уполномоченному лицу, допустившему недочет, направили предупреждение. Также предостережение получил предприниматель. Электронные ветеринарные документы на товар аннулировали.