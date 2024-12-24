За неделю COVID-19 диагностировали у 66 жителей Волгоградской области

Как сообщает оперштаб Волгоградской области, в период с 16 по 22 декабря года в Волгоградской области у 66 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», всего в регионе зарегистрировали 288 862 случая заболевания с начала пандемии. За этот же период 55 пациентов выздоровели, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 281 774 человек.