За неделю COVID-19 диагностировали у 66 жителей Волгоградской области

Как сообщает оперштаб Волгоградской области, в период с 16 по 22 декабря года в Волгоградской области у 66 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», всего в регионе зарегистрировали 288 862 случая заболевания с начала пандемии. За этот же период 55 пациентов выздоровели, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 281 774 человек.
Заболеваемость ОРВИ в регионе остается ниже эпидемического порога. На 51-й календарной неделе текущего года уровень заболеваемости снизился на 7%, а количество случаев инфицирования коронавирусом не изменилось.
В регионе циркулируют риновирусы, геновариант коронавируса «Омикрон», аденовирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус, РС-вирус, зафиксирован единичный факт заражения вирусом гриппа А.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают о том, что при появлении симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.
Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.