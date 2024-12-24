Как изменится минимальный размер оплаты труда в регионах России с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в России почти на 17% вырастет минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 22 440 рублей. Это минимальная граница официальной заработной платы за месяц, она обязательна для всех работодателей страны. Однако регионы могут вводить дополнительные коэффициенты и надбавки. Что такое МРОТ, на что он влияет и как изменятся льготы и зарплаты в связи с его повышением — в материале «Газеты.Ru».