Как изменится минимальный размер оплаты труда в регионах России с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в России почти на 17% вырастет минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 22 440 рублей. Это минимальная граница официальной заработной платы за месяц, она обязательна для всех работодателей страны. Однако регионы могут вводить дополнительные коэффициенты и надбавки. Что такое МРОТ, на что он влияет и как изменятся льготы и зарплаты в связи с его повышением — в материале «Газеты.Ru».
Что такое МРОТ и как он изменится в 2025 году.
МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. Говоря простыми словами, это та минимальная зарплата, которую обязаны платить организации и предприятия страны своим сотрудникам, работающим восемь часов в день на полной ставке, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
МРОТ еще называют нижней границей официальной зарплаты или «минималкой».
Размер МРОТ определяет государство. В конце октября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому с 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей.
Это увеличение затронет около 4,2 млн работающих граждан.
В 2024 году федеральный минимальный размер оплаты труда был 19 242 рубля. Соответственно рост показателя в 2025 году составит 3 198 рублей или 16,6%.
Эксперт обращает внимание, что государство ежегодно устанавливает МРОТ в сумме, которая включает налог на доходы физлиц 13% (НДФЛ). То есть минимальная зарплата «на руки» будет скромнее — 19 522,8 ₽ (22 440 — 13% = 19522,8).
«Организации и бизнес могут платить меньше уровня МРОТ, но только сотрудникам, которые работают неполный рабочий день или по совместительству. Однако и здесь действует правило: если человек трудится на полставки, то и получать он должен минимум половину МРОТ», — добавила Ирина Андриевская.
В чем отличие федерального МРОТ от регионального.
Федеральный МРОТ устанавливается на уровне всей страны. Это минимальный уровень оплаты труда, ниже которого работодатель не имеет права платить своим сотрудникам за полностью отработанный месяц при полной занятости.
«Однако каждый регион РФ вправе устанавливать свой собственный региональный МРОТ, который может быть выше федерального, если это экономически обосновано и поддерживается местными властями. Но при этом региональный МРОТ не может быть ниже федерального!» — рассказала «Газете.Ru» генеральный директор Платформы для самозанятых «Наниматель» Ольга Бужина.
Ведущий юрист «Европейской Юридической Службы» Оксана Красовская обращает внимание, что в состав минимальной заработной платы в субъекте РФ не включаются районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П).
Какие факторы влияют на МРОТ.
* Уровень инфляции. Рост цен на товары и услуги вынуждает повышать МРОТ, чтобы сохранить реальную покупательскую способность граждан, отмечает Ольга Бужина.
В каких субъектах РФ региональный МРОТ выше федерального.
В 2025 году количество регионов, в которых МРОТ выше стандартного, не так много. Ирина Андриевская рассказала, что размер этого показателя выше федерального уровня в обеих столицах.
* В Москве он составит 32 916 рублей, согласно трехстороннему соглашению на 2025−2027 годы между Правительством Москвы, объединениями профсоюзов и работодателей. Эксперт напоминает, что в 2024 году МРОТ в этом субъекте РФ был 29 389 рублей, то есть прибавка составила 12% (в деньгах плюс 3 527 рублей).
Традиционно МРОТ выше в северных регионах. Здесь играют роль районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях с особыми климатическими условиями. К примеру:
* в Камчатском крае с учетом применения норм районного и окружного регулирования размер МРОТ составит от 58 344 до 67 320 рублей.
В чем разница между МРОТ и прожиточным минимумом.
Прожиточный минимум — это установленная Правительством РФ сумма, которая должна покрывать самые необходимые для жизни человека затраты.
«По аналогии с МРОТ уровень прожиточного минимума субъекты РФ могут определять самостоятельно. Только в отличие от МРОТ уровень прожиточного минимума в регионах может быть ниже федерального», — рассказал «Газете.Ru» адвокат, член адвокатской палаты Москвы, член «Ассоциации юристов России» Артем Багдасарян.
Эксперт также отметил, что МРОТ — это фиксированный минимальный показатель дохода за работу, а прожиточный минимум — наименьший размер заработка, который потребуется для обеспечения минимальных потребностей человека.
МРОТ прежде всего влияет на благосостояние населения, подчеркнул Артем Багдасарян. Повышение его уровня означает фактический рост минимальных заработных плат.
Ирина Андриевская обратила внимание, что прожиточный минимум — это расчетный показатель, который отражает минимальные ежемесячные расходы человека на жизнь в конкретном регионе. Он определяется властями для работающих граждан, детей и пенсионеров, и его размер варьируется в зависимости от того или иного региона.
«По сути, оба показателя можно считать дебетом и кредитом в личном балансе гражданина страны с минимальным доходом и предельно низкими расходами. Следовательно, федеральный МРОТ и региональные значения всегда должен быть больше прожиточного минимума. Иначе “баланс” не сойдется», — пояснила эксперт.
На что влияет МРОТ.
МРОТ влияет на размер заработной платы, выплаты работникам, социальные пособия, а также налогооблагаемую базу.
Все аспекты, на которые влияет МРОТ, перечислила Ирина Андриевская:
* Размер минимальной заработной платы.
«От повышения МРОТ выиграют те сотрудники, у которых работодатель привязал к нему оплату труда. По закону он обязан проиндексировать зарплату после повышения показателя. То же правило касается премий, которые зависят от МРОТ по трудовому соглашению», — пояснила эксперт.
* Сумма налогов, которую государство собирает с работодателей, включая малый бизнес и предпринимателей. 13% от минимальной оплаты труда пополняют казну региона. Вот почему региональные чиновники всегда стоят на страже законодательно установленного минимума зарплат.
«Повышение МРОТ ляжет дополнительной нагрузкой на плечи малого и среднего бизнеса, который, как и вся экономика страны, переживает не лучшие времена», — комментирует собеседница «Газеты.Ru».
* Отчисления страховых взносов. С 1 января 2025 года власти поменяют правила их расчета. Согласно ФЗ № 352 от 29.10.24 года, МСП смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 15% в отношении выплат, превышающих полтора МРОТ.
Как пересчитать заработную плату после повышения МРОТ.
Оксана Красовская напоминает, что при повышении МРОТ организации, которые устанавливают размер заработной платы исходя из этого показателя, должны пересчитать заработные платы и оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам.
«Также, если работник уходит в отпуск с 01.01.2025 и если у него фактический средний заработок за расчетный период меньше МРОТ на 2025 год, то работодатель должен выплатить отпускные за три дня до начала отпуска и уже с учетом нового размера МРОТ — 22 440 рублей», — пояснила юрист.
Чтобы оформить доплату до МРОТ работодателю необходимо из действующего МРОТ вычесть сумму установленной работнику заработной платы.
К примеру, работнику установлен оклад 19 300 ₽ и ежемесячные премии в размере 1 000 ₽ Таким образом, его заработная плата составляет 20 300 рублей. Сотрудник работает на полной ставке, МРОТ на 2025 год — 22 440 рублей, в регионе МРОТ не установлен.
Чтобы проверить, соответствует ли уровню МРОТ доход работника, можно применить формулу: 22 440 ₽ — 20 300 ₽ = 2 140 рублей. Таким образом, зарплату работнику нужно будет увеличить на 2 140 рублей.
Основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Талаш отмечает, что если у работодателя есть совместители, то их зарплата должна быть также не ниже пересчитанного дневного размера МРОТ.
Как учитывается МРОТ при расчете пособий.
Размер МРОТ влияет на пособия, начисляемые по больничному листу, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, напомнила Алена Талаш.
Например, если в расчетном периоде у работника средний месячный заработок получился меньше МРОТ, то расчет дотягивают до уровня этого показателя.
Важно знать, что в 2025 году минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней составит 103 285 рублей.