Один из старейших МФЦ Петербурга заработал после ремонта

Мы продолжаем развивать систему МФЦ в Петербурге. 6 ноября этого года Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил Стратегию развития многофункциональных центров до 2027 года. Это значит, что работа по совершенствованию предоставления госуслуг в городе будет продолжена. Сегодня мы открыли МФЦ, который после ремонта буквально преобразился и стал удобнее как для заявителей, так и для сотрудников. Теперь в центре есть все необходимые для комфортного оформления госуслуг сервисы.