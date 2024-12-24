Невский проспект перекрыли днем 24 декабря

Автомобильное движение в центре Петербурга днем 24 декабря оказалось затруднено. Хотя в целом по городу пробки составляют шесть баллов, в центральных районах они куда сильнее. И, вероятно, причина кроется в том, что Невский проспект оказался перекрыт. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
С чем связано перекрытие, точно не известно. Но вероятно, причина кроется в том, что сегодня в Северную столицу прибывает президент Владимир Путин. У него ряд дел не только в городе, но и Ленобласти. Это и встреча с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, и участие в неформальном саммите стран СНГ, а также саммите Евразийского экономического союза.
— Сегодня президент будет заниматься делами культурными, — ранее сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Кроме того, у главы государства запланирована встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Ленобласти.