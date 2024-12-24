Вышел в неизвестном направлении: 53-летний мужчина без вести пропал в Ишимбае

Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшего неизвестно уже девять дней. 15 декабря он ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся. У мужчины рост 184 сантиметра, у него худощавое телосложение, светлые с проседью волосы, а также серые глаза. Была одет в темную вязаную шапку, черную куртку, синие джинсы и красно-белые кроссовки.