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Вышел в неизвестном направлении: 53-летний мужчина без вести пропал в Ишимбае

В Башкирии девять дней разыскивают 53-летнего мужчину.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбае пропал 53-летний Алексей Семенов. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшего неизвестно уже девять дней. 15 декабря он ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся. У мужчины рост 184 сантиметра, у него худощавое телосложение, светлые с проседью волосы, а также серые глаза. Была одет в темную вязаную шапку, черную куртку, синие джинсы и красно-белые кроссовки.

Волонтеры «Отклика» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (987) 106−06−01 или 02. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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