«Золотые пески России» — когда в Крыму появится новый курорт

Площадь «Золотых песков России» составит более 100 гектаров, сообщалось ранее. Курорт объединит в себе два туристических кластера — города Саки и Евпаторию. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта «Золотые пески России» возведут 17 отелей три, четыре и пять «звезд» на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест. В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Саках также построят комплекс «Крымская ривьера» на площади 13 гектаров.