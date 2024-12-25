Оклады работников бюджетной сферы вырастут со следующего года в Иркутской области

С 1 января 2025 года оклады работников бюджетной сферы вырастут на 4,5% в Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Константин Зайцев по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева, данному в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как рассказал Константин Зайцев, правительство изучило все поступившие сообщения во время прямой линии. Жители региона интересуются структурой зарплаты, порядком выплаты и размерами стимулирующей составляющей. Профильным ведомствам поручено усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства.
Как сообщает Минтруд Приангарья, за девять месяцев текущего года средняя зарплата работников бюджетных организаций составила 60,9 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 116,4%, что превышает индекс потребительских цен за аналогичный период (109,3%). По словам министра труда Иркутской области Кирилла Клокова, регион находится на втором месте по уровню оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы среди субъектов СФО и 17-е место по России.
Увеличение размера зарплаты происходит благодаря ежегодному росту МРОТ с учетом квалификации работников, реализации «майских» Указов президента, индексации должностных окладов и совершенствованию структуры фонда оплаты труда за счет увеличения гарантированной части зарплаты. По итогам 11 месяцев самый крупный рост средней зарплаты наблюдается в учреждениях образования и молодежной политики — 119−120%, физической культуры и спорта — 118%, культуры — 117%, здравоохранения — 116%. За пять лет фонд оплаты труда работников бюджетных организаций региона увеличился в 1,5 раза.
«Мы принимаем активное участие в системной работе по обеспечению трудовых гарантий работников бюджетной сферы, которую проводит правительство Иркутской области. 18 декабря 2024 года на заседании трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений Иркутским областным объединением организаций профсоюзов, а также Ассоциацией Иркутское региональное объединение работодателей “Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей” было единогласно поддержано решение правительства области об увеличении размеров должностных окладов работников государственных учреждений с 1 января 2025 года на 4,5 процента», — рассказал глава регионального объединения профсоюзов Александр Коротких. По его словам, на заседании было рекомендовано принять такие же решения по индексации оплаты труда в муниципальных образованиях региона.
При необходимости проверить правильность начисления зарплаты работники бюджетных учреждений могут обратиться в министерства здравоохранения, образования, культуры, труда и занятости и Государственную инспекцию труда по Иркутской области. Константин Зайцев поручил кабмину по завершении отработки возникших на прямой линии вопросов проинформировать трудовые коллективы о результатах проведенных мероприятий с подробным разъяснением трудового законодательства.