Оклады работников бюджетной сферы вырастут со следующего года в Иркутской области

«Мы принимаем активное участие в системной работе по обеспечению трудовых гарантий работников бюджетной сферы, которую проводит правительство Иркутской области. 18 декабря 2024 года на заседании трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений Иркутским областным объединением организаций профсоюзов, а также Ассоциацией Иркутское региональное объединение работодателей “Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей” было единогласно поддержано решение правительства области об увеличении размеров должностных окладов работников государственных учреждений с 1 января 2025 года на 4,5 процента», — рассказал глава регионального объединения профсоюзов Александр Коротких. По его словам, на заседании было рекомендовано принять такие же решения по индексации оплаты труда в муниципальных образованиях региона.