Жителей Ростова-на-Дону и области пригласили сдать кровь 29 декабря

В воскресенье, 29 декабря, областная станция переливания крови в Ростове-на-Дону (Ченцова, 71/63б) проведет донорскую акцию. Желающих помочь пациентам больниц будут ждать с 8:30 до 13 часов, сообщают донские власти.
— Компоненты донорской крови ежедневно необходимы пациентам с заболеваниями крови, пострадавшим в авариях, получившим тяжелые травмы, ожоги. Также кровь необходима людям, нуждающимся в операциях, в том числе роженицам и новорожденным, — рассказал министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.
Важно! При посещении станции переливания крови при себе нужно иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области и СНИЛС.
Напомним, за три дня до посещения медкабинета лучше не принимать болеутоляющие, антикоагулянты, алкоголь, жирную, острую и соленую пищу, а также яйца, свеклу, финики, бананы, шоколад и молоко. Перед донацией всем рекомендуют позавтракать и пить больше жидкости. За час до процедуры нужно воздержаться от курения.