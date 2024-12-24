Жителей Ростова-на-Дону и области пригласили сдать кровь 29 декабря

Напомним, за три дня до посещения медкабинета лучше не принимать болеутоляющие, антикоагулянты, алкоголь, жирную, острую и соленую пищу, а также яйца, свеклу, финики, бананы, шоколад и молоко. Перед донацией всем рекомендуют позавтракать и пить больше жидкости. За час до процедуры нужно воздержаться от курения.