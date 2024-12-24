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Продажу алкогольной продукции ограничат в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга на Новый год и Рождество ограничат продажу алкогольной продукции.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения будут действовать 31 декабря, 1, 6 и 7 января с 8:00 до 23:00.

Продажа алкогольной продукции будет запрещена в границах улиц 8 Марта, Малышева, Максима Горького и проспекта Ленина, а также в микрорайоне, ограниченным проспектом Ленина и улицами 8 Марта, Вайнера и Антона Валека.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге на новогодние каникулы и Рождество будет введен особый противопожарный режим.

Во время особого противопожарного режима спасатели ужесточат контроль за хранением и продажей пиротехники, проведут профилактические мероприятия. Правоохранители будут усилено патрулировать улицы столицы Урала.