Продажу алкогольной продукции ограничат в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничения будут действовать 31 декабря, 1, 6 и 7 января с 8:00 до 23:00.
Продажа алкогольной продукции будет запрещена в границах улиц 8 Марта, Малышева, Максима Горького и проспекта Ленина, а также в микрорайоне, ограниченным проспектом Ленина и улицами 8 Марта, Вайнера и Антона Валека.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге на новогодние каникулы и Рождество будет введен особый противопожарный режим.
Во время особого противопожарного режима спасатели ужесточат контроль за хранением и продажей пиротехники, проведут профилактические мероприятия. Правоохранители будут усилено патрулировать улицы столицы Урала.