Левый поворот у омского моста у Телецентра все-таки решили разрешить

Мэр Сергей Шелест проаннонсировал очередные изменения в схеме движения на подъездах к мосту имени 60-летия ВЛКСМ. На пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ автомобилистам все-таки решили разрешить совершать левый поворот.
Напомним, о запрете этого маневра стало известно вчера. С 25 декабря на указанном участке планировалось запретить разворот и левый поворот на улицу 70 лет СибАДИ. Однако от последнего запрета власти решили отказаться.
«Решение было принят о с учетом поступивших обращений омичей и анализа дорожной обстановки», — прокомментировал Сергей Шелест.
А вот разворот на этом участке все-таки запретят. Ограничения вступят в силу с 27 декабря.