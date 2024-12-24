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Левый поворот у омского моста у Телецентра все-таки решили разрешить

В Омске в очередной раз меняется схема движения на подъездах к ремонтируемому мосту.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Сергей Шелест проаннонсировал очередные изменения в схеме движения на подъездах к мосту имени 60-летия ВЛКСМ. На пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ автомобилистам все-таки решили разрешить совершать левый поворот.

Напомним, о запрете этого маневра стало известно вчера. С 25 декабря на указанном участке планировалось запретить разворот и левый поворот на улицу 70 лет СибАДИ. Однако от последнего запрета власти решили отказаться.

«Решение было принят о с учетом поступивших обращений омичей и анализа дорожной обстановки», — прокомментировал Сергей Шелест.

А вот разворот на этом участке все-таки запретят. Ограничения вступят в силу с 27 декабря.