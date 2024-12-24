Лукашенко отправил в дом милосердия на Рождество сыры, колбасы, мед, а еще картошку и яблоки со своего подворья

Так, на Брестчине в преддверии новогодних и рождественских праздников проводят акцию «От всей души». В рамках акции разработана целая программа мероприятий, в том числе проводятся встречи, концерты, музыкальные вечера, балы. Пенсионеры получают подарки, в том числе продуктовые наборы и сладкие презенты.