Лукашенко отправил в дом милосердия на Рождество сыры, колбасы, мед, а еще картошку и яблоки со своего подворья

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал подарок постояльцам Логишенского дома милосердия в Брестской области, сообщил телеграм-канал Брестского облисполкома.
Так, на Брестчине в преддверии новогодних и рождественских праздников проводят акцию «От всей души». В рамках акции разработана целая программа мероприятий, в том числе проводятся встречи, концерты, музыкальные вечера, балы. Пенсионеры получают подарки, в том числе продуктовые наборы и сладкие презенты.
Постояльцы дома милосердия получили вкусные подарки от президента к Рождеству. Фото: Брестский облисполком.
В облисполкоме рассказали 24 декабря о том, что в канун католического Рождества вкусный подарок и самые теплые пожелания от президента передали 43 постояльцам Логишинского дома милосердия.
В канун Сочельника постояльцам Дома милосердия к праздничному столу передали от белорусского лидера сыры, мясные изделия, мед, сладости. А еще от Александра Лукашенко был передан урожай с его личного подворья: картофель и яблоки.
Тем временем, Песков раскрыл план встречи Путина и Лукашенко на горнолыжном курорте «Игора».