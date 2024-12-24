Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии общего режима

Лазарева добавила, что это «можно» делать, после чего против нее возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма (ч. 2, ст. 205.2 УК России). В июне ее внесли также в перечень экстремистов и террористов, а чуть позже объявили в международный розыск и заочно арестовали.