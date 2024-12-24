Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии общего режима

Второй Западный окружной суд вынес приговор по делу телеведущей Татьяны Лазаревой об оправдании терроризма. Ее признали виновной и заочно назначили наказание в виде лишения свободы на 6,5 года. Сама телеведущая находится за пределами России, ее адвокат уже пообещал обжаловать приговор. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Приговор обжалуют.
Приговор по делу Лазаревой вынесли днем 24 декабря. На заседании не было самой телеведущей — она находится за границей, а ее интересы представлял адвокат Леонид Соловьев.
«Признать Лазареву виновной, назначить ей наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — объявил судья.
Именно о таком наказании просил прокурор. Решением суда Лазаревой на четыре года запретили также заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания телеведущей или ее экстрадиции.
Адвокат Лазаревой в ходе слушания сообщил, что она не согласна с предъявленным ей обвинением. Соловьев пообещал обжаловать приговор.
В чем обвиняют Лазареву.
Согласно материалам дела, около года назад телеведущая в одном из своих интервью одобрила атаку украинских дронов на Москву.
«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и… вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — заявляла она.
Лазарева добавила, что это «можно» делать, после чего против нее возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма (ч. 2, ст. 205.2 УК России). В июне ее внесли также в перечень экстремистов и террористов, а чуть позже объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Телезвезда в ответ на возбуждение дела передала привет подписчикам в соцсетях «еще и от террористки» и добавила, что на это не стоит обращать внимания.
Где живет телезвезда.
В феврале 2022 года Татьяна Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов.
Ведущая поселилась в Испании. Спустя некоторое время она пожаловалась на дискриминацию — по ее словам, обладатели российских паспортов сталкиваются с проблемами при открытии и обслуживании счетов в банках за границей. Лазарева рассказывала, что многие уехавшие из России «не имеют возможности здесь легализоваться».
«Объяснять, что в современном европейском мире невозможно жить без счета в банке, я тут не буду», — рассказывала она.
Телезвезда сообщила, что сталкивается с ненавистью в адрес россиян за границей. Она призналась, что ей непросто переносить критику в своей адрес. Лазарева за границей занимается благотворительностью и помогает украинским беженцам. Несмотря на критику СВО, она отметила, что «врагом народа» себя не считает.
Личная жизнь.
В начале 2024 года Татьяна Лазарева официально развелась с Михаилом Шацем, хотя вместе они не жили уже давно. Телеведущая заявила, что супруг ее «предал и бросил», поэтому они расторгли отношения. Шац, ставший гражданином Израиля, признался, что расстаться друзьями им не удалось.
У супругов есть две дочери — 26-летняя Софья и 18-летняя Антонина. Старшая в октябре объявила, что ждет ребенка. Они живет со своим возлюбленным в Португалии. В начале декабря к ним прилетела Татьяна Лазарева. Чуть позже она сообщила, что мечтает когда-нибудь вернуться в Россию.