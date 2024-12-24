Ростехнадзор: «Горный институт» соответствует проектным требованиям

Во вторник, 24 декабря, Северо-Западное управление Ростехнадзора закончило проверку строящихся станций «Горный институт» и «Театральная» в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
— Работы завершены, нарушений не выявлено, выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации, — уточнили в Ростехнадзоре.
Перед тем как выдать заключение, чиновники проверили перегонные тоннели, наклонный ход и наземный вестибюль станции метро «Горный институт». Также инспектировали подземную платформу станции «Театральная», которую будут временно использовать как проход. В Ростехнадзоре отметили, что продолжение «оранжевой» линии метрополитена общей протяженностью 5,2 километра.
Ранее станция метро «Горный институт» появилась на онлайн-картах Петербурга. Хоть срок открытия еще неизвестен, запустить ее планируют до конца 2024 года.