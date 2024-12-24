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Путин созвонился с девочкой, чью мечту исполнил в рамках акции «Елка желаний»

МОСКВА, 24 дек — РАПСИ. Президент России Владимир Путин позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из города Шебекино Белгородской области, которая в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» загадала совершить тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100».

Источник: РИА "Новости"

«Для Маргариты была организована экскурсия по авиатренажёрному центру, девочка осмотрела кабину “Сухого Суперджета 100”. Школьница совершила полёт на авиатренажёре: были смоделированы взлёт и заход на посадку, в том числе в условиях нештатной ситуации, в разное время суток и с различными погодными условиями. Маргарита впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она побывала на экскурсии в Национальном центре “Россия” и посмотрела балет “Щелкунчик” в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью. Своими впечатлениями школьница поделилась с главой государства в телефонном разговоре. Президент поздравил Маргариту и её родителей с наступающим Новым годом», — рассказали в пресс-службе Кремля.

В начале декабря на площадке Международной премии #МыВместе глава государства вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.

«Елка желаний» реализуется с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции за шесть лет было исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний. Ежегодно желания участников акции воплощают в жизнь тысячи неравнодушных граждан: представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица.

Путин Владимир