Путин созвонился с девочкой, чью мечту исполнил в рамках акции «Елка желаний»

«Для Маргариты была организована экскурсия по авиатренажёрному центру, девочка осмотрела кабину “Сухого Суперджета 100”. Школьница совершила полёт на авиатренажёре: были смоделированы взлёт и заход на посадку, в том числе в условиях нештатной ситуации, в разное время суток и с различными погодными условиями. Маргарита впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она побывала на экскурсии в Национальном центре “Россия” и посмотрела балет “Щелкунчик” в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью. Своими впечатлениями школьница поделилась с главой государства в телефонном разговоре. Президент поздравил Маргариту и её родителей с наступающим Новым годом», — рассказали в пресс-службе Кремля.