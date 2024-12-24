В Башкирии в этом году минимум 8 резиденций Деда Мороза

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по стране на поезде, маршрут охватывает в том числе и Башкирию. Однако это всего три города республики и два дня радости для детей. На все новогодние каникулы с нами остается башкирский Кыш Бабай, и в некоторых местах он работает бесплатно. В этом году в регионе минимум 8 резиденций сказочного волшебника! Рассказываем, где они расположены и какие программы предлагают для малышей.
У подножия Торатау
Резиденция Кыш Бабая в геопарке «Торатау» начала свою работу 21 декабря. У подножия одноименной горы в Ишимбайской районе разместили большую юрту, в которой главный дедушка Башкирии и его внучка Кархылыу будут встречать своих гостей.
По словам организаторов, на новогодние каникулы здесь запланирована большая программа как для детей, так и взрослых. Им предлагают покататься на лошадях и санях, снегоходах, принять участие в зимнем сабантуе, мастер-классах и пострелять из лука. Каждый вечер — дискотека. На территории этнокомплекса будут работать кафе и сувенирная лавка.
Дорога из Уфы до шихана Торатау на автомобиле занимает два часа. На автобусе из столицы Башкирии можно добраться до Стерлитамака или Ишимбая с автовокзала «Южный».
Есть и однодневные туры, в которые входят трансфер, посещение Юрты Кыш Бабая, сопровождение группы Снегурочкой и страховка.
Вход на территорию свободный, но чтобы попасть в юрту, необходимо купить билет. Развлечения оплачиваются дополнительно. Это, например, мастер-класс по декорированию елочной игрушки, три выстрела из лука, катание на лошади верхом или на банане, а также на санях или снегоходе (по 15 минут).
Юрта Кыш Бабая будет работать ежедневно до 12 января включительно с 11:00 до 22:00.
В Уфе их три
В столице Башкирии в этом году будут работать сразу сразу три резиденции Деда Мороза: на площади имени Ленина у гостиницы «Азимут», в Демском парке и в парке «Волна» в микрорайоне Затон.
Торжественное открытие на Горсовете состоится 26 декабря в 17 часов. Одновременно зажгут и огни на главной городской елке. Вход в обитель Деда Мороза будет бесплатным. Здесь организуют увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, яркие фотозоны, каждый день будут проводить игровые мероприятия и интерактивные площадки. Кроме того, здесь заработает почта Деда Мороза.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев также сообщил, что у резиденции поставят вольер с северными оленями. Платить родителям за это не придется.
Режим работы после открытия: с 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 года — с 12:00 до 20:00. Резиденция будет работать и в новогоднюю ночь. Она распахнет свои двери 31 декабря в 12 часов и завершит работу 1 января в 2:00.
В Демском парке ледовый городок вместе с резиденцией Деда Мороза, которую расположили в вагоне-музее, открыли 24 декабря. В парке «Волна» ледовый городок доступен с 20 декабря.
Чудо под боком
В районах, граничащих с Уфой, в этом году по традиции также заработают резиденции. Так, в селе Красный Яр Уфимского района на территории местного историко-культурного центра она распахнула свои двери 20 декабря.
Гостей здесь ждут катание на лошадях, веселые конкурсы и спортивные состязания, танцы, песни и рождественские хороводы. Все бесплатно.
От Уфы до Красного Яра примерно 36 км. Добраться можно на машине или на автобусе.
Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой будут и в селе Иглино одноименного района. Резиденция в парке Елены Иглиной открыта до 9 января.
Расстояние от Уфы до Иглино около 47 км. Добраться можно на личном транспорте или на маршрутном автобусе.
Свой Кыш Бабай традиционно будет также в городе Нефтекамске, на местной «Тропе здоровья» в городском парке «Шагни за горизонт». Ежедневно до 10 января детей он будет малышей и их родителей ждать с 16 до 20 часов.
В городском парке «Шагни за горизонт» в Белорецке резиденция распахнет двери 26 декабря. Она будет работать до 7 января.