В Башкирии в этом году минимум 8 резиденций Деда Мороза

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по стране на поезде, маршрут охватывает в том числе и Башкирию. Однако это всего три города республики и два дня радости для детей. На все новогодние каникулы с нами остается башкирский Кыш Бабай, и в некоторых местах он работает бесплатно. В этом году в регионе минимум 8 резиденций сказочного волшебника! Рассказываем, где они расположены и какие программы предлагают для малышей.