В Омской области от коронавирусной инфекции умер человек

В Омской области счет количества заболевших коронавирусной инфекцией по-прежнему исчисляется сотнями человек. Есть умершие. Такие данные приводит портал «Объясняем.РФ».
По статистике, за неделю с 16 по 22 декабря в регионе выявлено 269 новых случаев заболевания, госпитализировано 15 человек. Один из заболевших скончался, 292 человека выздоровели.
По СФО наибольшее количество заболевших регистрируется в Иркутской области. За неделю COVID-19 там заболели 662 человека, двое умерли. Госпитализирован 61 пациент, 826 человек выздоровели.
Как отмечается на портале, в целом по стране уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 16%.