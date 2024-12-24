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В Омской области от коронавирусной инфекции умер человек

За неделю в регионе выявлено 269 новых случаев заболевания COVID-19.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области счет количества заболевших коронавирусной инфекцией по-прежнему исчисляется сотнями человек. Есть умершие. Такие данные приводит портал «Объясняем.РФ».

По статистике, за неделю с 16 по 22 декабря в регионе выявлено 269 новых случаев заболевания, госпитализировано 15 человек. Один из заболевших скончался, 292 человека выздоровели.

По СФО наибольшее количество заболевших регистрируется в Иркутской области. За неделю COVID-19 там заболели 662 человека, двое умерли. Госпитализирован 61 пациент, 826 человек выздоровели.

Как отмечается на портале, в целом по стране уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 16%.