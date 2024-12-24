Последние новости к вечеру 24 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 декабря 2024 года.
Федеральный режим ЧС после разлива мазута вводить не будут
Введение федерального режима ЧС после крушения танкеров в Черном море и загрязнения мазутом побережья на Кубани и в Крыму пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля сказал, что все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
Байден спешит ввести новые санкции против энергокомплекса РФ
Президент США Джо Байден планирует до окончания срока пребывания на своем посту ввести санкции против российского энергетического сектора. Новые ограничения администрация Белого дома объясняет необходимостью обеспечить Дональда Трампа дополнительными рычагами влияния на РФ.
Российское судно затонуло у берегов Испании
Сухогруз Ursa Major из России потерпел крушение в международных водах Средиземного моря. Судно ушло на дно после взрыва в машинном отделении. 14 человек с сухогруза спасены, двое членов экипажа считаются пропавшими без вести.
Глава Белгородской области заявил об обмане чиновников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил чиновникам наказанием за предоставление недостоверных сведений о ремонте жилья. Глава региона объяснил, что если обман вскроется, то восстанавливать жилые объекты муниципальным властям придется за счет собственных финансовых источников.
Телеведущую Татьяну Лазареву суд заочно приговорил к колонии
Суд признал Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) виновной в публичном оправдании терроризма и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет. Отбывать срок ей предписано в колонии.