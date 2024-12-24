Последние новости к вечеру 24 декабря 2024 года

Введение федерального режима ЧС после крушения танкеров в Черном море и загрязнения мазутом побережья на Кубани и в Крыму пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля сказал, что все будет зависеть от рекомендаций специалистов.