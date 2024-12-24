Суд назначил экспертизу по строительству школы на Левитана в Калининграде

По концессионному соглашению школу должны были построить до конца 2023 года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова».