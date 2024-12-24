Ростовская область вошла в число регионов с высоким ESG-индексом

Выявлены лидеры среди городов и регионов России за 2024 год, имеющие высокий ESG-индекс. В ТОП-20 рейтинга, составленного Сбером и ВЭБ.РФ, вошли сразу три южных субъекта — Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. Также в списке отмечены восемь региональных столиц и девять городов Юга России и Северного Кавказа, Среди них: Керчь, Ялта, Армавир, Новороссийск, Азов, Михайловск, Каспийск, Черкесск и Грозный.
Адыгея возглавила блок «Окружающая среда», по комфортности условий жизни в лидерах списка Севастополь и Чеченская Республика, в блоке «Управление» лидирующие позиции у Севастополя и Ростовской области. Азов вошел в тройку городов, которые комплексно развивают все три блока.
Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, рынок устойчивого развития на юге страны активно растет. Особенно, он заметен в сфере недвижимости, АПК и туризме. При этом влияние крупного и среднего бизнеса на окружающую среду достаточно большое. Южане также все внимательнее относятся к этому вопросу, и сейчас на Юге России и Северном Кавказе быстро развивается инфраструктура, проводится комплексная ESG-трансформация регионов и городов. Так, портфель ответственного финансирования банка с начала года увеличился в 1,8 раза.
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ESG-индекс городов и регионов России — это система координат и инструментов, которая создана для оценки прогресса на пути устойчивого развития и достижения национальных целей. Анализ производится на основе 16 комплексных факторов, которые объединены в три блока — окружающая среда, общество и управление. Основными для ESG-индекса являются показатели индекса качества жизни в городах России ВЭБ.РФ, а также ESG-ренкинга субъектов РФ Сбера. В 2024 году к исследованию присоединилось больше территорий по сравнению с прошлым годом, оно охватило 85 регионов и 250 городов. В 2023 году таких городов было 218.