Ростовская область вошла в число регионов с высоким ESG-индексом

ESG-индекс городов и регионов России — это система координат и инструментов, которая создана для оценки прогресса на пути устойчивого развития и достижения национальных целей. Анализ производится на основе 16 комплексных факторов, которые объединены в три блока — окружающая среда, общество и управление. Основными для ESG-индекса являются показатели индекса качества жизни в городах России ВЭБ.РФ, а также ESG-ренкинга субъектов РФ Сбера. В 2024 году к исследованию присоединилось больше территорий по сравнению с прошлым годом, оно охватило 85 регионов и 250 городов. В 2023 году таких городов было 218.