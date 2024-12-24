В Челябинске водителя маршрутки поблагодарили за вылет на тротуар

Ранее «МК-Челябинск» писал о том, как маршрутка № 78 вылетела с проезжей части на тротуар, а затем въехала в светодиодное дерево. К счастью, тогда никто не пострадал. Судя по всему, причиной ДТП стала неравномерно оттаявшая дорога. Машина должна была повернуть налево, но вместо этого продолжила двигаться вперёд, по скользкой проезжей части, прямо в сторону сквера.
За рулём транспорта в тот момент находился 31-летний мужчина. По решению организации, обслуживающей маршрутное такси № 78, ему объявили благодарность. По словам представителей перевозчика, водитель был трезв, а служебное расследование показало, что он сделал всё именно так, и было нужно. Маршрутка заскользила на дороге, а в случае поворота налево она могла бы опрокинуться на бок, из-за чего могли пострадать пассажиры. Этот факт подтвердили и в челябинской ГАИ.
Как сообщается, никаких обвинений со стороны полиции водителю предъявлять не будут. Единственное — от перевозчика могут потребовать компенсировать нанесённый Калининскому району ущерб.