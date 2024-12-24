В Челябинске водителя маршрутки поблагодарили за вылет на тротуар

За рулём транспорта в тот момент находился 31-летний мужчина. По решению организации, обслуживающей маршрутное такси № 78, ему объявили благодарность. По словам представителей перевозчика, водитель был трезв, а служебное расследование показало, что он сделал всё именно так, и было нужно. Маршрутка заскользила на дороге, а в случае поворота налево она могла бы опрокинуться на бок, из-за чего могли пострадать пассажиры. Этот факт подтвердили и в челябинской ГАИ.