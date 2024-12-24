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Ремонт порыва на Северном в Ростове продлили до 20 часов вечера

Восстановление отопления на Северном в Ростове продлили из-за сложностей с ремонтом.

Источник: Комсомольская правда

Работы по устранению порыва, из-за которого в Ростове-на-Дону было ограничено теплоснабжение 447 домов и 27 соцобъектов, продлили до 20 часов 24 декабря 2024 года. Об этом говорится в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.

— Работы осложняются местом расположения дефекта теплосети, она находится в техническом подполье и проходит под стеной котельной. В связи с этим аварийно-восстановительные работы продлены до 20 часов вечера, — сообщили жителям донской столицы.

Напомним, порыв на территории котельной, расположенной на проспекте Королева, произошел утром 24 декабря. После этого в зданиях на ряде улиц снизились параметры отопления, в целом ситуация коснулась почти 80-ти тысяч человек. Произошедшее взяли на контроль в прокуратуре, сейчас проводится проверка.