Ремонт порыва на Северном в Ростове продлили до 20 часов вечера

Напомним, порыв на территории котельной, расположенной на проспекте Королева, произошел утром 24 декабря. После этого в зданиях на ряде улиц снизились параметры отопления, в целом ситуация коснулась почти 80-ти тысяч человек. Произошедшее взяли на контроль в прокуратуре, сейчас проводится проверка.