Фадеев считает, что время захоронения Ленина еще не пришло

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Время захоронения тела Владимира Ленина пока не пришло, еще «много людей» этого не хотят. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Я против. Потому что много людей считают, что Ленин — великий, он один из создателей новой социальной системы, действительно грандиозной социальной системы, и надо по-прежнему отдавать ему почести», — сказал Фадеев журналистам.
Основатель советского государства Владимир Ульянов-Ленин умер 21 января 1924 года, а 25 января Президиум Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР принял постановление, в котором значилось: «Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения. Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади среди братских могил борцов Октябрьской революции». В 1974 году комплекс «Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены» приняты под государственную охрану как памятники истории, а в 1990 году они как часть ансамбля Красной площади и Кремля вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Периодически в российском обществе возникают дискуссии о перезахоронении тела Ленина.