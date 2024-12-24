Фадеев считает, что время захоронения Ленина еще не пришло

Основатель советского государства Владимир Ульянов-Ленин умер 21 января 1924 года, а 25 января Президиум Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР принял постановление, в котором значилось: «Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения. Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади среди братских могил борцов Октябрьской революции». В 1974 году комплекс «Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены» приняты под государственную охрану как памятники истории, а в 1990 году они как часть ансамбля Красной площади и Кремля вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.