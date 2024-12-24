Как сохранить здоровье в новогодние праздники: советы академика Онищенко

Главные советы для здоровья и праздника
В первую очередь академик призвал внимательно относиться к выбору продуктов.
«Домашняя еда — это гарантия качества. Не переедайте, ведите активный образ жизни. Советую выйти на свежий воздух. Можно запустить фейерверки, но это занятие для взрослых и только в трезвом состоянии. А главное — уделите время общению с близкими, особенно с детьми и старшим поколением».
Как избежать опьянения за праздничным столом
Лучший способ не опьянеть — вовсе отказаться от алкоголя. Но если без спиртного не обойтись, важно выбирать качественные напитки, чтобы избежать отравления метиловым спиртом, который может оказаться в поддельном алкоголе.
Инфекции, которые могут угрожать в ближайшие годы
Геннадий Онищенко также затронул тему инфекций, способных вызвать эпидемии. По его словам, особое внимание стоит уделить заболеваниям с воздушно-капельным механизмом передачи и сезонным всплескам.
«Грипп — самая большая угроза. Каждые 10 лет мы видим его новые штаммы. Например, пандемия свиного гриппа 2009 года охватила весь мир всего за год. Сегодня мы уже научились разрабатывать современные вакцины, что дает надежду на снижение рисков».
Кроме того, он напомнил, что пандемия холеры, начавшаяся в 1965 году, всё ещё актуальна. В 2023 году эпидемия холеры особенно активно проявлялась в Сирии, где до сих пор фиксируются десятки тысяч заболевших.
Роль вакцинации в борьбе с инфекциями
Онищенко подчеркнул, что вакцинация — ключевой способ защиты от большинства инфекций. Благодаря развитию технологий страны СНГ готовы оперативно реагировать на вызовы, создавая эффективные вакцины.
Как делают вакцины
Особое внимание академик уделил процессу производства вакцин. Для этого широко используются куриные эмбрионы, выращенные в специальных инкубаторах.
«Вирус вводят в эмбрион, где он развивается. Эти яйца имеют особый стандарт качества — они называются безлейкозными. Их нельзя купить в магазинах, так как используются только в медицинских целях».
Он добавил, что ежегодная потребность в таких яйцах составляет около 100−120 миллионов штук.
Главное — забота о близких
Онищенко подытожил, что новогодние праздники — это прежде всего время для семьи, общения и доброго настроения. А соблюдение простых мер предосторожности поможет сделать их не только веселыми, но и безопасными.