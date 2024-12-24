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Прокуратура заинтересовалась аварией, лишившей тепла 80 тысяч жителей Ростова

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления на Северном в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону коммунальной аварией, из-за которой без тепла остались почти 80 тысяч человек, заинтересовались сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Контролируется восстановление прав жителей, оставшихся без теплоснабжения. Организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Также специалисты ведомства отмечают сроки устранения аварии и возобновления теплоснабжения.

Напомним, порыв на котельной в районе проспекте Королева произошел утром 24 декабря. После этого в зданиях на ряде улиц снизились параметры отопления, в целом ситуация коснулась почти 80-ти тысяч человек, 447 домов и 27 соцобъектов.

К этому моменту известно, что восстановительные работы продлили до 20 часов 24 декабря.