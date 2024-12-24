Прокуратура заинтересовалась аварией, лишившей тепла 80 тысяч жителей Ростова

Напомним, порыв на котельной в районе проспекте Королева произошел утром 24 декабря. После этого в зданиях на ряде улиц снизились параметры отопления, в целом ситуация коснулась почти 80-ти тысяч человек, 447 домов и 27 соцобъектов.