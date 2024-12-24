Стало известно, зачем Дмитрий Медведев приехал в Башкирию

Сегодня, 24 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал, для чего заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в Башкирию.
Хабиров, Медведев и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили пункт отбора граждан на военную службу по контракту «Защитник», который позволяет тем, кто желает подписать контракт с Минобороны, пройти все необходимые процедуры в одном месте.
Также чиновники посетили Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. Здесь лечатся и проходят реабилитацию участники специальной военной операции из Башкирии. Медведев вручил награды военнослужащим, которые сейчас восстанавливаются в госпитале.
Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, Медведев также провел в Уфе совещание с руководителями регионов ПФО. На повестке дня был ход отбора граждан на военную службу по контракту.
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