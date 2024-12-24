Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снегопада

Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за непогоды. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно информации, режим был введен еще 13 декабря. В связи со снегопадом дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно. В городе организован оперативный штаб для ликвидации ЧС. Кроме того, главы районов отчитываются об уборке снега на дорогах города.
Напомним, нижегородцев ждет оттепель и дожди со снегом в конце декабря. Столбики термометров будут подниматься до +1…+2 градусов. При этом вместо снега в городе будет идти дождь.