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Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снегопада

Дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 42% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за непогоды. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно информации, режим был введен еще 13 декабря. В связи со снегопадом дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно. В городе организован оперативный штаб для ликвидации ЧС. Кроме того, главы районов отчитываются об уборке снега на дорогах города.

Напомним, нижегородцев ждет оттепель и дожди со снегом в конце декабря. Столбики термометров будут подниматься до +1…+2 градусов. При этом вместо снега в городе будет идти дождь.