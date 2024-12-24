Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снегопада

Согласно информации, режим был введен еще 13 декабря. В связи со снегопадом дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно. В городе организован оперативный штаб для ликвидации ЧС. Кроме того, главы районов отчитываются об уборке снега на дорогах города.