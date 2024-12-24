Глава СПЧ призвал запретить многоженство в России в уголовном порядке

Ранее Совет улемов ДУМ РФ принял фетву, допускающую для мусульман РФ заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения жен и детей. Генпрокуратура РФ внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю Духовного управления мусульман после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.
«Целиком поддерживаю реакцию (Генеральной — ред.) прокуратуры. Эта дорожка (фетва, допускающая многоженство — ред.) — очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает Конституцию, это дорожка, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса», — заявил Фадеев журналистам.
По словам главы СПЧ, до принятия любых фетв такие острые вопросы необходимо выносить на общественное обсуждение.
«В Советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства. Я считаю, что нужно и сейчас в уголовном порядке запретить многоженство», — отметил он.
Фадеев особо подчеркнул, что проблемы, касающиеся всего общества, даже если они религиозные, должны обсуждаться открыто и содержательно. «Мы в СПЧ готовы это обсуждать…» — сказал он.