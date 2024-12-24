Глава СПЧ призвал запретить многоженство в России в уголовном порядке

Ранее Совет улемов ДУМ РФ принял фетву, допускающую для мусульман РФ заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения жен и детей. Генпрокуратура РФ внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю Духовного управления мусульман после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.