«Взрослая и детская поликлиники в одном здании»: об уникальном проекте в «Салават Купере»

В «Салават Купере» живет треть детей Кировского района.
Итоговая пресс-конференция министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина по доброй традиции снова прошла в только что построенном медицинском учреждении. В этом году журналистов собрали в новой поликлинике в жилом комплексе «Салават Купере».
«Это уникальный проект, пока в России таких нет — здесь совмещены взрослая и детская половина. Расчет проведен с потенциальным увеличением населения на этой территории», — отметил руководитель ведомства.
Поликлинику построили благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Медики участковых поликлиник, которые работали на территории ЖК и близлежащих районов, теперь будут трудиться в одном учреждении. В новой поликлинике есть компьютерный томограф, три рентген-аппарата, эндоскопы. У каждого отделения свой вход, есть отдельный и для пациентов с температурой.
Экскурсию для журналистов сегодня начали с детской части поликлиники. по словам главного врача казанской детской поликлиники № 4 Ниаза Галеева, рассказал, что сегодня более трети детей Кировского района живут на территории ЖК «Салават Купере», по прогнозам, в следующем году детей их станет больше еще на 30%. Сейчас к этой поликлинике прикреплены более 13 тысяч ребят.
Здесь на четырех тысячах квадратных метров расположились кабинеты педиатров и узких специалистов. Есть лаборатория, рентген, молочная кухня. Отделение рассчитано на 250 посещений за смену.
В отделении очень красивые зоны ожидания, стены разрисованы в стиле национальных сказок. Считав QR-код на стене, можно послушать аудиосказку.
К новой поликлинике прикрепят порядка 50 тысяч человек.
Взрослое отделение поликлиники рассчитано на 750 посещений в смену. Главный врач казанской больницы № 12 Рамиль Ахметов рассказал, по плану, к новому медучреждению будут прикреплены порядка 50 тысяч человек. В поликлинике 20 кабинетов терапевтов и кабинеты медиков узких специальностей.
«Что уникально, в составе взрослой поликлиники есть женская консультация — это тоже очень важно».
К слову, коридоры взрослого отделения поликлиники украшают картины. В новом медучреждении есть и подстанция скорой помощи — недалеко проходит трасса М7, в случае, например, ДТП медики смогут быстро доехать до пострадавших. В новой поликлинике есть и свой травмпункт, вход в него для удобства жителей тоже отдельный.
Откроется огромная поликлиника уже в ближайшее время — до Нового года. Марсель Миннуллин подчеркнул, что в этом районе население очень быстро увеличивается — такое медучреждение просто необходимо.
Что ждет здравоохранение в 2025 году?
После экскурсии Марсель Миннуллин ответил на вопросы журналистов и поделился планами на грядущий год.
С нового года в Татарстане заработает мониторинг ЭКГ жителей с помощью искусственного интеллекта.
«В первых числах января стартует кардиологический мониторинг. Это модуль в информационной системе, который позволит с привлечением искусственного интеллекта четко фильтровать все электрокардиограммы, которые поступают от любой медицинской организации: начиная от ФАПа, заканчивая крупными больницами», — отметил руководитель ведомства.
Искусственный интеллект будет искать на ЭКГ всевозможные патологии. Кроме того, ИИ будет анализировать лабораторные исследования, анамнез и наследственность. Благодаря этому компьютер сможет выявлять опасные факторы, которые в ближайшее время могут привести к инсульту или инфаркту.
По словам министра, одно из главных достижений сферы здравоохранения в 2024 году — Татарстан остается одним из лидеров среди субъектов России по трансплантации органов.
«Могли бы мы представить несколько лет назад, что в городе Набережные Челны будут пересаживать сердце? А за текущий год шесть трансплантаций сердца выполнено там», — отметил министр.
В Детской республиканской клинической больнице Татарстана сделаи 12 трансплантаций костного мозга и две пересадки почки детям.
А еще министр напомнил про первую операцию, выполненную роботом. Татарстанскому пациенту сделали простатэктомию — удалили предстательную железу при помощи роботической системы.
По словам Миннуллина, в планах на будущий год провести порядка ста операций с помощью этого робота. Его преимущество в том, что врач — специалист российского или мирового уровня — может руководить операцией дистанционно, из любого города или страны.