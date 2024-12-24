«Взрослая и детская поликлиники в одном здании»: об уникальном проекте в «Салават Купере»

Экскурсию для журналистов сегодня начали с детской части поликлиники. по словам главного врача казанской детской поликлиники № 4 Ниаза Галеева, рассказал, что сегодня более трети детей Кировского района живут на территории ЖК «Салават Купере», по прогнозам, в следующем году детей их станет больше еще на 30%. Сейчас к этой поликлинике прикреплены более 13 тысяч ребят.