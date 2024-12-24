Веерные отключения в Молдове: Появился список населённых пунктов и улиц, где с 1 января будут вырубать свет надолго

На сайте поставщика сообщается, что в условиях энергетического кризиса, который в настоящее время переживает наша страна из-за ограничения объемов природного газа и электроэнергии, возможны веерные отключения подачи электроэнергии. Со списком населённых пунктов, улиц и периодом отключения можно ознакомиться здесь.