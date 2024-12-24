Веерные отключения в Молдове: Появился список населённых пунктов и улиц, где с 1 января будут вырубать свет надолго

Premier Energy Distribution SA информирует потребителей о том, что подготовлена программа плановых отключений на основе Плана действий для чрезвычайных ситуаций в электроэнергетическом секторе, утвержденного Постановлением Правительства №. 820.
На сайте поставщика сообщается, что в условиях энергетического кризиса, который в настоящее время переживает наша страна из-за ограничения объемов природного газа и электроэнергии, возможны веерные отключения подачи электроэнергии. Со списком населённых пунктов, улиц и периодом отключения можно ознакомиться здесь.
Premier Energy Distribution просит потребителей отнестись с пониманием к возможным внеплановым отключениям, которые нe зависят напрямую от оператора распределительной системы. Поставщик заверяет, что прилагаются все необходимые усилия для поддержания бесперебойного электроснабжения.