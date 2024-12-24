Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2024

Отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2024 коснется Правобережного, Свердловского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение частично ограничат для проведения ремонтных работ, это позволит не допустить аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2024.
-Отремонтируем тепловую сеть по улице Байкальской, 270, на бульваре Рябикова, 9а. Также проведет ремонт тепломеханического оборудования в ЦТП «Рабочего Штаба», — уточнил оператор.
Работы начнутся с девяти утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Работы начнутся с девяти часов утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2024, можно узнать в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Ангарска пытался расплатиться с таксистом поддельной пятитысячной купюрой. На мужчину завели уголовное дело, во время обысков нашли банкноты на сумму 205 тысяч рублей.