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Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2024

Отопление частично отключат в трех округах Иркутска 25 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2024 коснется Правобережного, Свердловского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение частично ограничат для проведения ремонтных работ, это позволит не допустить аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2024.

-Отремонтируем тепловую сеть по улице Байкальской, 270, на бульваре Рябикова, 9а. Также проведет ремонт тепломеханического оборудования в ЦТП «Рабочего Штаба», — уточнил оператор.

Работы начнутся с девяти утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся с девяти часов утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2024, можно узнать в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Ангарска пытался расплатиться с таксистом поддельной пятитысячной купюрой. На мужчину завели уголовное дело, во время обысков нашли банкноты на сумму 205 тысяч рублей.