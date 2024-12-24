Нефтекамский предприниматель получил 6,7 млн рублей, но остался должен своим сотрудникам

В башкирском городе Нефтекамск предстал перед судо предпринимателем. Подробности рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
С октября прошлого по май этого года бизнесмен задолжал девяти своим работникам по заработной плате более 360 тысяч рублей. Известно, в эти восемь месяцев на счета поступило 6,7 миллиона рублей, их он потратил на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также погашение кредита.
После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Подсудимый признал свою вину, его счета арестовали. Мировой суд Нефтекамска назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей.
— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования трудовые права граждан восстановлены, — сообщает надзорное ведомство.
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