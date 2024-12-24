Нефтекамский предприниматель получил 6,7 млн рублей, но остался должен своим сотрудникам

С октября прошлого по май этого года бизнесмен задолжал девяти своим работникам по заработной плате более 360 тысяч рублей. Известно, в эти восемь месяцев на счета поступило 6,7 миллиона рублей, их он потратил на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также погашение кредита.