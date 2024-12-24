Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автостанция в Бахчисарае открылась после капремонта

Автостанция в Бахчисарае вновь открыла свои двери после капитального ремонта.

Источник: Комсомольская правда

В Бахчисарае состоялось торжественное открытие автостанции. Здание было капитально отремонтировано, включая кровлю и фасадное остекление зала ожидания, сообщили в министерстве транспорта Крыма.

В рамках торжественного открытия на автостанции прошла праздничная лотерея с ценными призами, а также награждение сотрудников.

Кроме того, в региональном Минтрансе сообщили, что до конца 2024 года в республике планируется завершить реконструкцию автостанций «Евпатория», где проводится капитальный ремонт системы отопления, и «Судак», где завершаются работы по газификации здания.