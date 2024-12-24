Автостанция в Бахчисарае открылась после капремонта

В Бахчисарае состоялось торжественное открытие автостанции. Здание было капитально отремонтировано, включая кровлю и фасадное остекление зала ожидания, сообщили в министерстве транспорта Крыма.
В рамках торжественного открытия на автостанции прошла праздничная лотерея с ценными призами, а также награждение сотрудников.
Кроме того, в региональном Минтрансе сообщили, что до конца 2024 года в республике планируется завершить реконструкцию автостанций «Евпатория», где проводится капитальный ремонт системы отопления, и «Судак», где завершаются работы по газификации здания.