Какая погода будет в Казахстане 25 декабря

АСТАНА, 24 дек — Sputnik. На большей части республики 25 декабря ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны гололед. Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь в центре, на востоке страны до 20−35 мороза, а на остальной территории в температурном фоне резких изменении не ожидается.