Какая погода будет в Казахстане 25 декабря

В Абайской области по данным синоптиков прогнозируется погода без осадков. На западе, востоке, в центре области туман. Ветер восточный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 30, днем 13−18, на юге области 7 мороза.
В Акмолинской области осадков не ожидается. На западе, севере, юге области туман. Ветер южных направлений 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на севере, востоке, в центре области 20, днем 3−8, на востоке, в центре области 11 мороза.
В Актюбинской области будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на северо-востоке области 16, днем 5−10 мороза.
В Алматинской области без осадков. На севере, юге, в горных районах области временами туман. Ветер восточный, юго- восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, в горных районах области 18−23 мороза, днем 1−6, на севере, в горных районах области 10 мороза.
В Атырауской области осадков не ожидается. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на востоке области 9 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на востоке области 5 мороза.
В Восточно-Казахстанской области будет без осадков. На севере, востоке, юге области туман. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на севере, востоке области 30−35 мороза, днем 15−20, на востоке области 23 мороза.
В Жамбылской области без осадков. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго- западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, в горных районах области 17 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 8 мороза.
В Жетысуской области ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в центре, горных районах области 18−23 мороза, днем 2−7, на севере, в горных районах области 10−15 мороза.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке возможен снег, гололед, туман. Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на западе области 2 мороза, днем 3−8 мороза, на западе области 0 градусов.
В Карагандинской области осадков не ожидается. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 20 мороза, днем 4−9, на востоке области 12 мороза.
В Костанайской области будет без осадков. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 17, днем 4−9 мороза.
В Кызылординской области прогнозируется погода без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13 мороза, днем 0−5 мороза, на юге области 3 тепла.
В Мангистауской области осадков не будет. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, на западе области 2 тепла, днем 2−7 тепла, на севере области 2 мороза.
В Павлодарской области ночью на севере ожидается небольшой снег. На юге, востоке области туман. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на западе, юге области 7−12 мороза, днем 11−16, на западе, юге области 6 мороза.
В Северо-Казахстанской области будет без осадков. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юго-западе области 7, днем 5−10 мороза.
В Туркестанской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере области 12, на юге области 1 мороза, днем 4−9 тепла, на севере области 2 мороза.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 4−9 мороза.
Погода в мегаполисах.
в г. Астане по данным синоптиков прогнозируется переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер южных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 6−8 мороза.
в г. Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 1−3 мороза.
в г. Шымкенте будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 5−7 тепла.