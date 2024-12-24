В Таганроге из-за закрытых убежищ усилят работу с УК и ТСЖ

— Вчера во время включения сигнала «Воздушная тревога!» повторились факты, когда в некоторых домах не были своевременно открыты двери убежищ. Работу с руководителями УК, ТСЖ ведем на постоянной основе. Однако, не все они осознают свою ответственность. Сегодня этот вопрос рассмотрели на рабочем совещании совместно с прокурором города, — рассказала Светлана Камбулова.