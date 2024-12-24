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В Таганроге из-за закрытых убежищ усилят работу с УК и ТСЖ

В Таганроге проведут работу с УК и ТСЖ, не открывающими двери в укрытия.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге усилят работу с управляющими компаниями и ТСЖ, не открывающими укрытия во время сигнала воздушной тревоги. Такие меры потребовались после очередных подобных случаев при угрозе БПЛА поздно вечером 23 декабря. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Вчера во время включения сигнала «Воздушная тревога!» повторились факты, когда в некоторых домах не были своевременно открыты двери убежищ. Работу с руководителями УК, ТСЖ ведем на постоянной основе. Однако, не все они осознают свою ответственность. Сегодня этот вопрос рассмотрели на рабочем совещании совместно с прокурором города, — рассказала Светлана Камбулова.

По итогам обсуждения решили провести повторное обследование укрытий и снова отработать последовательность действий при возникновении опасности.

— Сделаем это в кратчайшие сроки. Необходимо еще раз провести работу по информированию жителей ряда домов, которые до сих пор не знают, где находятся ближайшие к их месту проживания укрытия, — отметила Светлана Камбулова.

Управленец также напомнила, что в Таганроге уже ведется установка умных домофонов, которые будут автоматически открывать убежища без ключей.