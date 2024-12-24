С полуночи и до вечера из-за проведения Республиканской новогодней елки в Уфе перекроют улицу

Завтра ночью, 25 декабря, в Уфе на 18 часов перекроют улицу Крупскую. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Речь идет об участке от улицы Кирова до Чернышевского. С 00:00 до 18:00 он будет закрыт для транспорта, чтобы обеспечить безопасность во время подготовки и проведения Республиканской новогодней елки в городском концертном зале «Башкортостан».
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничения при планировании своих поездок.
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