Академик Сюняев: открытия «Спектра-РГ» приблизили к раскрытию судьбы Вселенной

«Все, что мы пока видим в собранных телескопом eROSITA данных, не противоречит сценарию, в котором параметр w равен минус одному, и Вселенная будет расширяться бесконечно. Конечно, нам еще многое предстоит сделать с этими данными для подтверждения этого. Сейчас большая группа людей измеряет красные смещения для обнаруженных нами скоплений галактик и отбирает те, которые лучше всего подходят для решения этой главной задачи космологии», — заявил Сюняев.