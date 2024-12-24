Академик Сюняев: открытия «Спектра-РГ» приблизили к раскрытию судьбы Вселенной

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Собранные телескопом eROSITA обсерватории «Спектр-РГ» сведения о свойствах, размерах и положении почти 50 тыс. скоплений галактик пока говорят в пользу того, что Вселенную ожидает тепловая смерть, а не «Большой Разрыв» или «Большой Отскок», однако это еще предстоит окончательно доказать. Об этом сообщил научный руководитель проекта «Спектр-РГ» академик Рашид Сюняев на международной конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра» в ИКИ РАН.
«Все, что мы пока видим в собранных телескопом eROSITA данных, не противоречит сценарию, в котором параметр w равен минус одному, и Вселенная будет расширяться бесконечно. Конечно, нам еще многое предстоит сделать с этими данными для подтверждения этого. Сейчас большая группа людей измеряет красные смещения для обнаруженных нами скоплений галактик и отбирает те, которые лучше всего подходят для решения этой главной задачи космологии», — заявил Сюняев.
В конце прошлого столетия астрономы обнаружили во время наблюдений за вспышками сверхновых первого типа, что Вселенная не просто растет, а делает это все быстрее и быстрее. Причиной ее ускоренного расширения, как сегодня считают физики и космологи, служит так называемая темная энергия, чья природа остается одной из главных загадок современной науки.
Последующие наблюдения и расчеты показали, что процесс роста Вселенной был очень неравномерным. В первые мгновения после Большого Взрыва ее границы расширялись со сверхсветовой скоростью, однако затем они резко замедлились и оставались относительно низкими в первые десять миллиардов лет существования мироздания. Впоследствии скорость расширения Вселенной начала быстро расти, что связано с усиливающимся влиянием темной энергии на структуру пространства-времени.
Дальнейшая судьба мироздания зависит от значения так называемой космологической w-постоянной, отражающей плотность темной энергии. Если она равна минус единице, то в таком случае Вселенная будет расширяться бесконечно долго, тогда как при отличных от этого значениях наше мироздание ожидает «Большой Разрыв» или «Большой Отскок» — циклическое расширение и сжатие. Определение значения параметра w, как отметил Сюняев, является одной из главных задач для миссии «Спектр-РГ».
Для решения этой задачи ученые используют полученные «Спектром-РГ» рентгеновские данные для обнаружения и изучения свойств всех крупных скоплений галактик во Вселенной, общее число которых, предположительно, порядка 100 тыс. Изучение их свойств поможет ученым понять, как меняется скорость расширения Вселенной, каким значением обладает космологическая константа, подытожил Сюняев.
Об обсерватории «Спектр-РГ».
Космический аппарат «Спектр-РГ» разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Проект «Спектр-Рентген-Гамма» создан в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН и реализуется с участием Германии. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.
На орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: германский eROSITA и российский ART-XC им. М. Н. Павлинского. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине остановила программу наблюдений своего телескопа и перевела его в так называемый безопасный режим.